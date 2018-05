Météo - Un samedi agréable avant le retour de la grisaille

(Belga) Le temps restera sec dans la plupart des régions et la nébulosité sera variable, ce qui offrira de belles périodes ensoleillées samedi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Dans l'ouest du pays, quelques averses pourront toutefois se développer et même adopter un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 18 degrés à la côte et 24 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de sud-est, virant à l'est. Dans l'ouest du pays, le vent s'orientera au secteur nord-ouest.

Cette nuit, la nébulosité restera variable avec un risque d'averses orageuses dans l'ouest. Ailleurs, le temps restera encore sec un bon moment. Ce n'est que plus tard dans la nuit ou vers l'aube que des averses, éventuellement orageuses, gagneront le pays depuis le sud. Les minima varieront de 10 à 13 degrés. Le vent sera faible à modéré de directions variées. Dans la moitié ouest du pays, il s'orientera progressivement au secteur ouest. Dimanche, le ciel sera généralement gris avec des périodes de pluies. Dans le nord-est du pays, des averses orageuses seront même possibles. L'après-midi, quelques faibles pluies ou bruines se produiront par moments en de nombreux endroits. Le risque d'une averse orageuse persistera dans l'extrême est et nord-est du pays. Le temps sera sensiblement plus frais avec des maxima de 13 degrés à la mer et 18 degrés en Campine. Le vent deviendra modéré partout d'ouest, puis de nord-ouest. A la mer, le vent modéré de nord-ouest sera parfois assez fort. Les précipitations quitteront progressivement le pays lundi et les températures seront en hausse, entre 18 et 27 degrés.