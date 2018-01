Météo - Un samedi de janvier entre nuages, précipitations voire même neige par endroits

(Belga) Ce samedi, le ciel sera très nuageux sur l'ensemble du pays, avec des précipitations à partir de la frontière française. Ces précipitations prendront la forme de neige au sud du sillon Sambre et Meuse, et de neige fondante ou de pluie ailleurs, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Les maxima se situeront autour de 0 ou 1 degré en Ardenne, autour de 2 ou 3 degrés dans le centre, et autour de 4 ou 5 degrés dans la région côtière. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur sud à sud-est et ensuite de direction variable ou de secteur nord à nord-ouest. Durant la soirée et la nuit de samedi à dimanche, les champs nuageux resteront abondants en Ardenne et pourront encore y donner lieu à quelques chutes de neige. Dans le reste du pays, le temps deviendra sec avec des éclaircies pouvant temporairement être larges. Dimanche, il fera d'abord sec avec des champs de nuages bas en Haute Belgique et un ciel parfois bien voilé par les nuages d'altitude ailleurs. Plus tard, une couverture de nuages moyens s'étendra sur le pays. En fin de journée, une zone de précipitations devrait atteindre l'ouest et les régions proches de la frontière française, avant de s'étendre graduellement au reste du pays en soirée. Dans un premier temps, ces précipitations risquent d'être sous forme de neige fondante (ou de neige au sud du sillon Sambre et Meuse), avant de se transformer en pluies modérées sur tout le territoire durant la nuit. Les maxima durant la journée de dimanche seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +4 ou +5 degrés dans l'ouest et le centre. Après une légère diminution des températures en soirée, les températures augmenteront toutefois sensiblement durant la nuit de dimanche à lundi. En début de semaine prochaine, le temps sera humide mais sensiblement plus doux avec régulièrement des précipitations.