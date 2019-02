Météo - Un samedi doux et ensoleillé

(Belga) Samedi, après la dissipation rapide des brumes et bancs de brouillards locaux, le temps sera ensoleillé avec par moments, tout au plus quelques voiles d'altitude. Les maxima seront très doux, compris entre 8 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est-sud-est, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi soir et pendant la nuit, le ciel demeurera peu nuageux à serein. Les minima oscilleront entre -2 et 3 degrés. Le vent deviendra généralement faible de sud-est. En Ardenne, il restera modéré. Dimanche, après une nuit relativement froide, le temps sera calme et généralement ensoleillé avec des maxima compris entre 10 et 14 degrés. Le vent sera souvent faible de secteur est à sud-est. (Belga)