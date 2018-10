Météo - Un samedi ensoleillé dans la plupart des régions

(Belga) Ce samedi, le temps sera ensoleillé dans de nombreuses régions. Il y aura également quelques champs de nuages bas. Les maxima iront de 12° à 14° en Ardenne et de 15 ou 16 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré de nord-est.

La nuit de samedi à dimanche sera peu nuageuse mais des brumes ainsi que des bancs de brouillard et de nuages bas se reformeront en cours de nuit. Les températures redescendront aux alentours de 0° dans les Hautes Fagnes et entre 2° et 6° dans les autres régions. Le vent sera faible de directions variables. Demain dimanche, après une matinée fraîche, le temps sera calme et ensoleillé. Les températures atteindront 15° à 17°. Lundi, les nuages seront prédominants et porteurs d'un peu de pluie. L'après-midi, le temps redeviendra généralement sec avec quelques éclaircies à partir du nord-ouest. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 10° en Ardenne à 14° en plaine. Le vent sera modéré de secteur nord. (Belga)