Météo - Un samedi ensoleillé et chaud

(Belga) Ce samedi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera très ensoleillé et chaud avec des maxima jusqu'à 24° dans l'intérieur du pays, annonce l'Institut royal météorologique. Il fera plus frais à la mer. Le vent sera souvent faible à parfois modéré de secteur est à nord-est.

Durant la nuit de samedi à dimanche, il fera d'abord peu nuageux, ensuite il y aura davantage de nuages avec localement une ondée. Les minima tourneront autour de 14°. Dimanche, il fera chaud mais le temps sera instable avec le risque d'une averse orageuse. Les maxima se situeront autour de 25°. En début de semaine prochaine, on aura un temps variable et plus frais avec parfois des averses ou quelques pluies. Les températures maximales ne dépasseront plus les 15° environ dans le centre du pays. (Belga)