Météo - Un samedi frisquet et encore pluvieux

Ce samedi, le temps restera très nuageux et la pluie reviendra depuis l'ouest. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis le littoral et des éclaircies se développeront, ce qui n'empêchera toutefois pas le retour d'averses, voire un orage, prévoit l'IRM.

Les maxima seront compris entre 8°C en Hautes-Fagnes et 12 à 14°C ailleurs. Le vent sera modéré de sud, puis il s'orientera à l'ouest ou au sud-ouest l'après-midi. Ce soir, des averses, parfois orageuses, éclateront encore sur le centre et l'est du pays. Les minima durant la nuit seront compris entre 5°C sur les Hautes-Fagnes et 9°C au littoral. Même topo attendu dimanche, avec un temps très variable marqué par des averses, par endroits accompagnées d'orage. Les maxima se situeront entre 10°C en Hautes-Fagnes et 16°C en Campine ou près de la frontière française, sous un vent modéré de sud-ouest.