Météo - Un samedi moins chaud mais encore ensoleillé

(Belga) Le temps restera sec dans la plupart des régions samedi avec une alternance de passages nuageux et de belles périodes ensoleillées, selon les prévisions de l'IRM. Sur le sud-est et l'est du pays, quelques averses pourront encore se produire en matinée. A la côte, le temps deviendra bien ensoleillé en cours de journée. Les maxima se situeront entre 22 degrés en bord de mer et 31 degrés en Lorraine Belge avec des valeurs autour de 27 degrés sur le centre du pays. Le vent deviendra modéré de secteur ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec dans la plupart des régions avec de larges éclaircies. Sur le sud-est du pays, le risque d'averses se maintiendra. Les minima seront compris entre 14 et 18 degrés sous un vent faible à modéré qui reviendra du nord-ouest au sud-ouest. (Belga)