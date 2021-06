Météo - Un samedi sous les averses

(Belga) La nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses samedi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les averses se déclencheront dans l'après-midi sur l'ensemble des régions avec un risque d'orage plus probable sur la partie occidentale du pays. Les maxima seront compris entre 19°C en bord de mer et 24°C en Campine, sous un vent faible.

Le risque d'averses diminuera et les éclaircies s'élargiront au cours de la soirée et de la nuit. Les températures descendront vers des valeurs de 10°C dans certaines vallées de l'Ardenne à 16°C dans les grandes villes. En fin de nuit, un peu de brume se formera localement. Dimanche, la journée débutera avec de larges éclaircies et un temps généralement sec sur la plupart des régions. Dans l'après-midi, quelques averses, éventuellement accompagnées d'orage, arriveront depuis la France. Les maxima oscilleront entre 23°C en Hautes-Fagnes à 27°C localement en Campine. (Belga)