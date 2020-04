Météo - Un soleil généreux sous un vent soutenu

(Belga) La journée de mardi s'annonce à nouveau ensoleillée malgré quelques champs de nuages élevés, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 16 et 18 degrés en Ardenne, autour de 18 degrés au littoral et grimperont jusqu'à 21 degrés ailleurs. Le vent d'est à nord­ est sera modéré à assez fort et des rafales de 60 km/h, voire un peu plus en Ardenne, seront possibles.

Cette nuit, le ciel sera ruisselant d'étoiles. Les températures redescendront vers des valeurs de 4 degrés dans certaines vallées ardennaises et 10 degrés en plaine. Le vent soufflera parfois encore assez fort en Ardenne. Mercredi, le temps promet d'être à nouveau ensoleillé avec des maxima de 17 degrés en Haute Belgique à 22 degrés en Campine, sous un vent assez soutenu, modéré de secteur est. Du soleil encore au menu de jeudi avec quelques voiles d'altitude en cours de journée. Les maxima se situeront entre 18 degrés à la mer et en Haute Belgique et 21 degrés en Campine. (Belga)