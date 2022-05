Météo - Un soleil timide dans un ciel fort nuageux

(Belga) Dimanche, le ciel sera souvent très nuageux mais, comme il s'agira majoritairement de nuages plus élevés, le soleil pourra souvent encore percer la couverture nuageuse. Dans l'est, les nuages resteront plus épais. Le temps restera sec dans la plupart des endroits, bien que quelques bruines ou pluies légères soient possibles, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le plus grand risque de précipitations concernera la région côtière et l'est des Ardennes. Les maxima se situeront autour de 10 à 12 degrés sur les hauteurs et en bord de mer, et entre 13 et 16 degrés ailleurs. Le vent soufflera le plus souvent faiblement de nord à nord-est.

Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps sera généralement sec avec davantage de larges éclaircies. Dans l'extrême sud-est et l'est du pays, de nombreux champs de nuages bas domineront encore le ciel. Du brouillard sera même possible, surtout sur le relief où des bruines ne seront pas exclues. Les minima iront de 3 à 8 degrés. Lundi, le temps restera sec et assez ensoleillé avec, dans le courant de la journée, un développement de nuages cumuliformes dans l'intérieur des terres. Les conditions ensoleillées persisteront au littoral. Les maxima seront compris entre 13 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 16 ou 17 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré. Mardi, le temps sera assez nuageux avec une averse locale, puis plus de soleil, et des maxima autour de 15 degrés. De mercredi au week-end prochain, le temps sera sec et assez ensoleillé, avec des températures maximales de 16 degrés jeudi à 20 degrés en de nombreux endroits samedi.