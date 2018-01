Météo - Un temps calme et ensoleillé

(Belga) Le temps sera calme et ensoleillé dimanche sur la majeure partie du pays, après dissipation de la brume matinale éventuelle, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 2 ou 3 degrés en Ardenne, 4 ou 5 degrés au littoral et 6 ou 7 degrés dans le centre.

A l'ouest du pays et le long du flanc sud de l'Ardenne, des champs de nuage pourront tout de même apparaître en cours de journée. Le vent, de secteur est, sera faible à parfois modéré, virant au sud à sud-est durant la journée. En soirée et la nuit prochaine, de larges éclaircies sont attendues dans le centre et l'est, tandis que du brouillard givrant pourra se former au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront entre -3 et 3 degrés. Lundi, la Belgique sera à nouveau sous l'influence d'une dépression atlantique. La journée débutera au sec mais sous les nuages, avant une zone de pluie qui arrivera au littoral à la mi-journée et se propagera à l'intérieur des terres dans l'après-midi. De la neige fondante pourrait tomber sur les hauteurs ardennaises. Le thermomètre affichera entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés à la mer. Le vent, de secteur sud à sud-ouest, sera modéré puis assez fort voire fort, des rafales pouvant atteindre de 70 à 90 km/h. Mardi et mercredi, le ciel sera changeant et des averses, qui pourront revêtir un caractère hivernal.