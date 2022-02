Météo - Un temps changeant et beaucoup de vent ce week-end

(Belga) La journée de samedi débutera sous le soleil, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques nuages couvriront néanmoins le versant sud de l'Ardenne et la Gaume. Le ciel deviendra plus changeant en cours de journée. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré avec des rafales proches de 50 km/h.

Dimanche, une perturbation active traversera notre pays. La pluie rincera d'abord la Belgique avant le retour des éclaircies dans l'après-midi. Des averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre, ponctueront la journée. Des cumuls de précipitations de 15 à 20 l/m2 seront possibles dans certaines régions, voire davantage sur le relief. Il fera assez doux avec des maxima 4 degrés dans les Hautes Fagnes à 9 dergés sur l'ouest du pays. Le vent sera assez fort à fort. Les rafales pourront atteindre 60 à 80 km/h et même plus en cas d'averse. Lundi, le temps sera sec avec de larges éclaircies et quelques champs nuageux. Une averse isolée ne sera pas exclue. Les maxima oscilleront entre 1 degré dans les Hautes Fagnes et 7 degrés dans le centre du pays.