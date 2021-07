Météo - Un temps couvert et assez frais en ce 1er juillet

(Belga) Le temps sera sec en de nombreux d'endroits, agrémenté d'éclaircies à la Côte et au centre du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur le nord de la Flandre et le relief ardennais, les champs nuageux devraient rester plus nombreux et pourraient distiller quelques bruines ou de faibles ondées. Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés, sous un vent modéré.

Les éclaircies gagneront du terrain en soirée. Cette nuit, de la brume, quelques bancs de brouillard et des nuages bas pourront se développer, surtout sur la moitié ouest. Les minima se situeront entre 8 degrés sur les hauteurs et 14 degrés au littoral. Vendredi, la nébulosité sera variable, avec localement une petite averse. Les températures ne dépasseront pas 19 degrés en Ardenne et 22 degrés dans les autres régions. (Belga)