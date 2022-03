Météo - Un temps doux et ensoleillé cette semaine

(Belga) Le temps sera ensoleillé lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), avec en cours de journée quelques nuages cumuliformes. Il fera doux avec des maxima de 13°C en Hautes Fagnes à 18°C en Campine, sous un vent faible à modéré. Le temps restera sec dans la plupart des régions mais une ondée locale ne sera pas exclue.

Ce temps doux et ensoleillé se poursuivra mardi et mercredi, avec des températures qui grimperont jusqu'à 12°C en Hautes-Fagnes et 17 ou localement 18°C en Basse Belgique. Le vent sera quant à lui généralement faible. Jeudi, le soleil brillera de nouveau, avec la possibilité de quelques cumulus de beau temps au fil des heures. Les maxima oscilleront entre 12 et 16°C, voire localement 17°C. Quelques champs de nuages bas pourront traîner sur certaines régions vendredi avant que le soleil ne redevienne partout majoritaire. Les maxima seront proches de 15°C dans le centre, sous un vent faible à parfois modéré de nord-est. (Belga)