Météo - Un temps doux et nuageux pour terminer les vacances de Pâques

Seul l'est du pays sera encore mouillé dimanche matin, il fera généralement sec ailleurs, avec de larges éclaircies mais aussi quelques brumes, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les pluies dans l'est s'évacueront assez vite vers l'Allemagne et la région pourra bénéficier de belles éclaircies.

L'après-midi s'annonce plus nuageuse mais le temps restera sec, mis à part l'une ou l'autre petite ondée isolée. Le thermomètre affichera 14° sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 16° à la mer et 17 à 19° dans les autres régions, sous un vent généralement modéré de secteur sud à sud-ouest. Une perturbation peu active traversera la Belgique pendant la nuit, d'ouest en est, avec parfois un peu de pluie sur l'ouest et le centre du pays. L'est devrait rester cette fois au sec. Les minima seront compris entre 5° en Ardenne et 10° en Flandre. Un vent faible soufflera de direction sud, virant au sud-ouest. Lundi, des éclaircies passagères seront suivies d'un ciel nuageux, avec le risque d'une petite averse isolée. Le temps restera doux, avec un mercure oscillant entre 14 et 17°. De mardi à jeudi, la chaleur fera son entrée en Belgique, avec des valeurs proches de 24° attendues jeudi.