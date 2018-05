Météo - Un temps estival, avec un franc soleil et jusqu'à 23 degrés

(Belga) Un franc soleil règnera sur la Belgique ce samedi, avec des maxima de 16 à 23 degrés. Le ciel sera ensuite toujours serein la nuit prochaine, prédit l'Institut royal météorologique (IRM), avec des températures qui descendront vers des valeurs de 7 à 11 degrés. Dimanche et en début de semaine prochaine, le temps sera estival et de plus en plus chaud avec des maxima qui tendent vers les 25 degrés dans le centre du pays.

Le temps sera donc ensoleillé ce samedi. Les maxima, en hausse, se situeront entre 16 degrés à la mer et localement 22 ou 23 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 20 ou 21 degrés dans le centre du pays. Le vent de nord­-est sera modéré. Ce soir et cette nuit, le ciel restera serein. Les minima varieront entre 7 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré d'est à nord­-est. Dimanche, le soleil sera de nouveau omniprésent et les températures maximales varieront entre 19 degrés à la côte et 24 degrés en Campine. Des valeurs nettement supérieures (d'environ 6 degrés) aux normales d'un début de mois de mai, relève l'IRM. Lundi, le soleil dominera encore le ciel malgré la formation, durant l'après­-midi, de quelques nuages de beau temps. Les maxima varieront entre 20 et 25 degrés dans les terres. Il fera moins chaud à la côte (18 degrés) en raison d'une brise venant de la mer l'après­-midi.