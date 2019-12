Météo - Un temps frais et nuageux après le passage du Père Noël

(Belga) Après la dissipation des brumes et brouillards matinaux, la journée de jeudi sera très nuageuse et plus fraîche que les jours précédents, annonce l'Institut royal météorologique. Le vent sera modéré.

L'après-midi, une faible zone de pluie traversera le pays à partir du sud-ouest mais le nord-est restera probablement sec jusqu'en soirée. Le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie, parfois modérées, ou des averses. Les maxima atteindront 2 à 7°C. Après un réchauffement temporaire dans l'ouest du pays, les températures retourneront à des minima compris entre 2 ou 3°C en Haute Belgique et localement 6 ou 7°C dans l'ouest. Le vent sera modéré puis diminuera progressivement en intensité. En fin de nuit, le temps deviendra plus sec et sera marqué par des éclaircies sur l'ouest. Les températures seront plus douces vendredi avec des maxima jusqu'à 9 ou 10°C mais les nuages resteront très présents.