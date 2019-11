Météo - Un temps généralement sec ce jeudi

(Belga) Après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel deviendra partiellement à temporairement très nuageux ce jeudi, avec des champs de nuages élevés et moyens, selon les prévisions de l'IRM. L'après-midi, les éclaircies pourraient devenir plus larges à partir de la frontière française. Le temps restera généralement sec avec des maxima de 3 degrés en Hautes-Fagnes à 7 ou 8 degrés dans le sud-ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra plus nuageux à partir de la frontière française, avec parfois quelques faibles précipitations. Les minima se situeront entre 2 et 6 degrés. Le vent augmentera progressivement en intensité pour devenir modéré, et il s'orientera au secteur sud-est à sud. (Belga)