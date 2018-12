Météo - Un temps généralement sec ce mardi

(Belga) Le temps sera plus calme et généralement sec ce mardi, avec un ciel partagé entre passages nuageux et parfois de larges embellies, selon les prévisions de l'IRM. L'une ou l'autre averse isolée pourra toutefois encore se produire en début de journée. Ce léger risque de pluie ne concernera plus que l'Ardenne et le nord du pays ensuite. Il fera plus frais avec des maxima de 4 degrés dans les Hautes Fagnes à 9 ou 10 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Ce soir et durant la nuit, les nuages élevés envahiront progressivement le ciel avant de s'épaissir. Les premières pluies pourraient atteindre les frontières de l'ouest en fin de nuit. Les minima varieront entre -1 degré sur les hauts plateaux de l'est et 5 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible puis parfois modéré de sud à sud-est. (Belga)