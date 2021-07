Météo - Un temps généralement sec ce vendredi, encore quelques averses possibles au sud du pays

(Belga) Le temps sera généralement sec sur l'ouest et le centre du pays ce vendredi avec des éclaircies qui devraient s'élargir l'après-midi. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la couverture nuageuse restera assez importante avec par endroits encore un peu de pluie ou quelques averses, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 18°C sur les hauteurs de l'Ardenne et le long du littoral, et 22 ou 23°C dans de nombreuses régions.

Ce vendredi soir et la nuit prochaine, le temps redeviendra - enfin - sec sur tout le pays. Le ciel se dégagera temporairement, puis des bancs de nuages bas se reformeront par endroits, surtout en Ardenne où ils pourront parfois réduire la visibilité. Les températures redescendront entre 12 et 16°C. Samedi, les nuages bas seront assez nombreux et réduiront parfois la visibilité en Ardenne. L'après-midi, le temps deviendra plus ensoleillé avec des maxima de 19 ou 20°C en Haute Ardenne et le long du littoral à 24 ou 25°C en Flandre. Ce même type de temps devrait nous accompagner encore dimanche.