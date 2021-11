Météo: voici les prévisions pour la 2ème partie de la semaine

Le temps sera généralement sec et ensoleillé mercredi en Belgique à l'exception de l'extrême ouest où le ciel sera gris tout au long de la journée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Le vent sera faible de direction variable sauf à la mer ou il variera de faible à modéré de sud à sud-ouest. Les maximas seront compris entre 7 degrés sur les hauteurs et 11 degrés partout ailleurs. Dans la nuit, une zone de nuages bas se déplacera vers le centre mais l'est restera dégagé pourrait voir se former quelques bancs de brouillards givrants. Les minima resteront globalement au-dessus de zéro sauf dans l'est ou le mercure descendra sous le point de congélation et même jusqu'à -5 degrés localement. Le vent restera faible de direction variable et modéré de sud à sud-ouest à la côte.

Jeudi matin, le temps sera gris en de nombreux endroits avec des conditions localement glissantes dans le sud-est. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les éclaircies se développeront assez rapidement, mais ailleurs, le ciel restera gris jusqu'à midi, voire jusqu'au soir dans le nord-ouest. Les maxima varieront entre 8 degrés en Ardenne et 10 à 13 degrés sur l'ouest du pays Le vent sera généralement faible de direction variable.

Vendredi

Vendredi, la grisaille matinale sera à nouveau assez répandue le matin. Les nuages bas se dissiperont parfois lentement au profit d'un ciel partagé entre passages nuageux et belles apparitions du soleil. En fin de journée, la nébulosité augmentera sur l'ouest du pays à l'approche d'une zone de pluie. Le temps devrait rester sec jusqu'en fin de journée. Les maxima varieront entre 6 ou 7 degrés sur le sud du pays et 12 degrés sur l'est. Le vent sera faible de sud, devenant ensuite parfois modéré sur l'ouest du pays.

Samedi, le ciel deviendra très nuageux à couvert avec de la pluie ou des averses. Dans l'ouest, le temps deviendra probablement plus sec avec des éclaircies l'après-midi. Les maxima se situeront aux alentours de 10 ou 11 degrés dans le centre du pays.

Dimanche, le vent s'orientera au nord en étant modéré à assez. Le temps restera le plus souvent sec avec quelques éclaircies et de nombreux passages nuageux, Les maxima varieront entre 7 et 10 degrés.

Lundi, le temps restera sec, mais le ciel restera la plupart du temps gris. Dans le courant de la journée et en soirée, des éclaircies se développeront probablement depuis l'est du pays. Les maxima seront proches de 9 degrés dans le centre du pays.

Mardi devrait également être une journée sèche avec un ciel partagé entre de nombreux passages nuageux et quelques éclaircies. Les maxima se situeront aux alentours de 8 ou 9 degrés dans le centre du pays.