Météo - Un temps généralement sec mais frais

(Belga) Un temps assez ensoleillé, et sec, est attendu pour la matinée de mardi, avant que la nébulosité n'augmente en journée. Une ondée locale sera alors possible.

Mardi, les températures ne dépasseront pas 21 degrés sur l'ouest du pays, et 15 degrés en Haute Ardenne, selon les dernières prévisions de l'IRM. Le vent sera le plus souvent faible, de direction variable ou de secteur nord. Durant la soirée et la nuit, le temps restera sec et frais, avec des minima entre 2 degrés (Hautes Fagnes) et 14 degrés (mer). En fin de nuit, un peu de brume sera cependant possible localement. Le vent, d'abord faible, se fera progressivement modéré, de secteur sud à sud-ouest. Mercredi, des nuages seront présents sur l'ouest en matinée, puis la nébulosité augmentera partout, avec de faibles pluies. Les températures atteindront 20 degrés dans le centre et 16 degrés en Hautes Fagnes. (Belga)