Météo - Un temps gris et doux pour la fin du week-end

Le temps restera gris dimanche après-midi, avec la possibilité de timides éclaircies surtout dans l'ouest, et les maxima oscilleront entre7 degrés en Haute Belgique et 13 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort, d'ouest-sud-ouest, indique l'Institut royal de météorologie (IRM).

La nuit prochaine, le ciel sera couvert et le temps généralement sec. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés en Basse Belgique. Le vent restera modéré à assez fort, et assez fort à fort au littoral, d'ouest-sud-ouest à sud-ouest. Lundi, le temps restera gris avec de la pluie en fin d'après-midi sur le nord-ouest. Les maxima seront compris entre 5 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 10 et 12 degrés ailleurs. Mardi, on notera un risque de brouillard givrant, puis le ciel sera partiellement nuageux et le temps sec et calme. Mercredi, la nébulosité sera abondante avec des averses ou des périodes de pluie. Jeudi, les précipitations pourront avoir un caractère hivernal, surtout en Ardenne.