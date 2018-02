Météo - Un temps gris, venteux et doux

(Belga) Le temps dimanche sera gris et venteux, mais très doux avec des maxima compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en plaine. Le vent de secteur sud-ouest sera modéré dans l'intérieur du pays et assez fort à la Côte avec des rafales de 50 km/h. Le temps restera doux quelques jours avant une nouvelle baisse des températures.

Durant la nuit, le temps restera très nuageux à couvert, avec toujours quelques bruines par endroits, principalement en Ardenne. Les températures seront élevées pour la saison, avec jusqu'à 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et de secteur sud-ouest. Lundi, la nébulosité restera abondante, avec parfois de faibles pluies ou bruines. Les maxima resteront doux, compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11, voire 12 degrés ailleurs. Le vent restera modéré à assez fort, voire fort à la Côte. Mardi, le temps sera plus calme, avec des périodes ensoleillées. Les températures baisseront légèrement. Le vent fera son retour mercredi, et les températures baisseront à partir de jeudi, avec le retour parfois d'averses hivernales. (Belga)