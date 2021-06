Météo - Un temps lourd accompagné d'averses

(Belga) Le temps sera d'abord sec et assez chaud avec des éclaircies dimanche, avant l'arrivée des averses et des orages depuis la frontière française dans le courant de l'après-midi, indiquent les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 23°C en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 27°C en Campine.

De la grêle, des coups de vent et beaucoup de précipitations pourraient survenir en peu de temps durant la soirée. Le calme sera néanmoins de retour dans le courant de la nuit, avec des minima oscillant entre 12 à 17°C et un risque de brume ou de brouillard. Lundi, de nouveaux orages rythmeront la matinée. Le temps sera toujours assez chaud - du moins dans l'est du pays où le mercure atteindra encore 27°C. Les jours suivants seront marqués par la persistance d'un temps variable et orageux, mais le thermomètre perdra quelques degrés avec des maxima autour de 22°C dans le centre. (Belga)