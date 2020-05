Météo - Un temps lumineux et très doux avant le retour de la fraicheur dimanche

(Belga) Le temps restera sec et très doux vendredi. Il fera d'abord assez lumineux malgré la présence des nuages élevés et moyens qui resteront bien présents dès la matinée. Ces derniers auront même tendance à s'épaissir durant l'après­ midi. Maxima allant de 19 degrés en haute Ardenne et à la côte à à 24 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable ou d'est à nord­ est. A la côte, brise modérée de nord­ nord­ est puis de nord­ est, indique l'IRM.

Les nuages se feront temporairement plus nombreux, durant la soirée et la nuit, mais le temps restera généralement sec. Toutefois une averse ne sera pas totalement exclue sur l'extrême sud du pays. Les minima seront compris entre 7 et 14 degrés. Vent faible de direction variable au sud du sillon Sambre et Meuse, et faible, à modéré à la mer, de nord­ est ailleurs. Même type de temps samedi avec un peu plus de nuages. (Belga)