Météo: Un temps maussade avant le retour d'éclaircies mercredi

(Belga) Le ciel sera très nuageux lundi après-midi, avec quelques épisodes de pluie et d'averse, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en Campine. Le vent, modéré à parfois assez fort, soufflera de sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre 55 km/h.

Lundi soir et pendant la nuit, le ciel demeurera nuageux à couvert, avec de fréquentes périodes de pluies ou d'averses. Le temps sera parfois brumeux et la visibilité pourrait être réduite en Ardenne. Les minima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés dans le centre. Le vent, modéré à assez fort, soufflera de sud-ouest, s'orientant plus tard à l'ouest. A la côte, il sera généralement assez fort, d'ouest puis de nord-ouest, avec des rafales de 60 km/h. Mardi, le temps restera maussade et il fera plus frais, avec des températures autour de 7 ou 8 degrés dans le centre. Le temps sec et les éclaircies reviendront mercredi. Le thermomètre affichera environ 12 degrés dans le centre. (Belga)