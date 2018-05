Météo - Un temps nuageux et plus frais

(Belga) Le ciel sera d'abord partiellement à très nuageux ce jeudi, avec un peu de pluie ou quelques averses par endroits, selon les prévisions de l'IRM. Au cours de la journée, des éclaircies se développeront à partir du littoral mais le risque d'averse persistera. Il fera nettement plus frais que les jours précédents, avec des maxima compris entre 12 et 14 degrés en Ardenne, 14 ou 15 degrés à la Côte, et entre 14 et 18 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur ouest, s'orientant au nord-ouest.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les nuages se feront plus rares. Le mercure n'atteindra plus que 1 à 3 degrés en Ardenne, et 4 à 6 degrés en plaine. Le vent perdra en intensité. Il soufflera de nord-ouest puis de direction variable. De la brume ou du brouillard pourront se former localement principalement dans l'est du pays. Vendredi, le temps sera sec et assez ensoleillé, avec des maxima oscillant autour de 19 degrés dans le centre. (Belga)