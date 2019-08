Météo - Un temps nuageux mais doux

(Belga) Ce mercredi, il fera partiellement à parfois très nuageux avec, surtout sur la partie est du pays, des averses pouvant être accompagnées d'un coup d'orage, selon les prévisions de l'IRM. Sur l'ouest, le temps sera plutôt sec avec des éclaircies plus nombreuses. Maxima de 19 degrés en Hautes-Fagnes à 23 ou 24 degrés sur le centre. Vent modéré et au littoral parfois assez fort de sud-ouest tournant vers l'ouest.

Ce soir, quelques averses sont encore possibles dans l'est. Jeudi, un front chaud traversera le pays du sud vers le nord, avec comme conséquence la présence de nuages élevés et moyens. Le temps sera tout de même dans l'ensemble lumineux. Il fera sec avec des maxima de 25 degrés dans le centre. Le vent modéré de sud-ouest s'affaiblira en soirée et deviendra variable. (Belga)