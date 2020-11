Météo - Un temps nuageux vendredi avec quelques pluies

(Belga) Le ciel deviendra dans l'ensemble très nuageux avec quelques faibles pluies par moments, surtout l'après­-midi, indique l'IRM vendredi.

Les maxima se situeront entre 11 degrés sur les hauteurs ardennaises et 15 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud à sud­ ouest. En soirée et durant la nuit, le ciel restera très nuageux en général avec un risque d'un peu de pluie. Les minimas oscilleront entre 6 et 12 degrés avec un vent faible à modéré à la Côte et en Ardenne, de sud à sud ouest. Samedi, le temps sera doux et pratiquement sec. (Belga)