Météo - Un temps plus sec avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation

(Belga) Quelques averses de neige sont encore attendues sur le sud-est de la Belgique dimanche matin avant le retour des éclaircies. Ces dernières seront toutefois de courte durée, les nuages devant réapparaître sur l'ensemble du pays en cours de journée. Les maxima seront compris entre +1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne à +6 ou +7 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM.

Dimanche soir et dans la nuit, le risque d'averses hivernales persistera même si de belles éclaircies devraient également faire leur apparition. Le thermomètre descendra jusqu'à -6 degrés en Hautes-Fagnes et +3 degrés en bord de mer. Lundi, il faudra se méfier de la possible formation de givre dans le centre à l'est du pays. Quelques champs de nuages bas pourront aussi traîner en Haute Belgique. De belles périodes ensoleillées alterneront ensuite avec quelques passages nuageux. Une averse (hivernale) ne sera pas exclue dans les régions proches des Pays-Bas. Les maxima se situeront entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +6 degrés dans l'ouest ou localement dans le Hainaut. Mardi, la journée débutera par un temps ensoleillé dans la plupart des régions avant l'arrivée de nuages élevés de plus en plus denses depuis l'ouest et plus tard finalement aussi de nuages bas. L'après-midi et en début de soirée, une perturbation s'enfoncera dans l'ouest du pays. Elle sera surtout à l'origine de neige fondante, neige qui pourra temporairement tenir au sol au moment des précipitations les plus marquées. (Belga)