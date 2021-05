Météo - Un temps plus sec ce dimanche

(Belga) Ce dimanche, quelques éclaircies seront temporairement possibles dans l'ouest du pays tandis que la nébulosité sera abondante dans l'est, avec encore quelques averses. En cours de journée, les cumulus feront leur apparition avec le risque d'averses, plus marqué sur le relief, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés dans le centre. Le vent de sud­-ouest sera modéré et tournera progressivement au sud­-sud­-ouest avec des rafales entre 50 et 60 km/h.

En soirée, à l'approche d'une perturbation, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et s'accompagnera d'averses ainsi que de pluie. Durant la nuit, la zone de pluie progressera d'ouest en est. Sur l'est du pays, le temps devrait rester généralement sec jusqu'à l'aube. Les minima seront compris entre 7 et 11 degrés. (Belga)