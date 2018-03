Météo - Un temps sec et assez doux

(Belga) Les nuages seront encore nombreux samedi mais le temps devrait rester sec, malgré un faible risque de quelques gouttes à la Côte, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les éclaircies apparaîtront par endroits en cours de journée depuis le sud-est du pays. Il fera assez doux, avec des maxima compris entre 7° en Hautes Fagnes et 12 à 13° en plaine.

Le vent sera faible à modéré, de secteur sud-est s'orientant ensuite au secteur est à nord-est. En soirée et durant la nuit, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Les minima seront compris entre -2° sur les hauteurs ardennaises et 3° à la Côte. Les éclaircies accompagneront le début de journée, dimanche. La nébulosité augmentera depuis le nord-ouest en cours de journée mais le temps restera généralement sec. Le thermomètre affichera entre 8° en Ardenne et 13° en plaine. Le vent, de direction variable puis de secteur nord, sera faible à parfois modéré. Une alternance d'éclaircies et de passages nuageux est attendue lundi. Une averse n'est pas exclue. Les maxima avoisineront 11° dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest. (Belga)