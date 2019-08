Météo - Un temps sec et chaud

(Belga) Ce samedi, le temps sera généralement sec, ensoleillé et chaud avec des maxima autour de 26 ou 27 degrés à la côte, de 27 à 29 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et autour de 30 voire localement 31 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM.

Des champs de nuages moyens transiteront parfois au-dessus de certaines régions et pourraient y laisser échapper une averse (orageuse) en fin de journée. Le vent sera faible à modéré d'abord et deviendra parfois assez fort à la côte en fin d'après-midi. Ce soir et cette nuit, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de l'ouest avec risque quelques pluies ou averses par endroits. Localement, un peu de brume, voire des nuages bas en Ardenne, ne sont pas exclus. Les minima seront compris entre 11 et 17 degrés, sous un vent faible à modéré, et à la côte parfois assez fort. Des rafales de vent jusque 50 km/h (60 km/h au littoral) ne sont pas exclues. (Belga)