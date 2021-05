Météo - Un temps sec et frais, avec pas plus de 12 degrés

(Belga) L'une ou l'autre averse sera possible par endroits en matinée ce dimanche. Après dissipation de la grisaille matinale, la nébulosité sera en effet à nouveau variable voire parfois abondante, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Quelques faibles ondées se développeront sur la Flandre à la mi-journée, puis elles se déplaceront vers l'est en cours d'après-midi. A l'arrière, les éclaircies s'élargiront sur l'ouest et le temps deviendra à nouveau sec. Les maxima atteindront 7 degrés en Hautes-Fagnes et varieront entre 10 et 12 degrés sur les autres régions. Le vent sera généralement modéré de nord-ouest. Ce dimanche soir et cette nuit, le ciel sera d'abord dégagé à peu nuageux. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera à partir de la région côtière, à l'approche d'une zone de pluie présente sur les Iles Britanniques. Les températures minimales descendront entre -4 degrés dans les Hautes-Fagnes, +2 ou +3 dans le centre du pays et +5 en bord de mer. Le vent repassera au sud-ouest en devenant faible à modéré. Lundi, le temps sera partiellement à parfois très nuageux avec la possibilité de quelques averses, principalement dans le nord-ouest du pays. Les maxima varieront entre 9 et 14 degrés. Le vent sera faible à généralement modéré, et au littoral parfois assez fort. De mardi à jeudi, le temps deviendra bien plus instable avec de fréquentes périodes de précipitations, parfois de l'orage et même un vent soutenu la journée de mardi. (Belga)