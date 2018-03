Météo - Un temps sec laissera la place à une zone de pluie et d'averses

(Belga) Le temps sera d'abord sec mais d'une zone de pluie et d'averses traversera le pays depuis l'ouest en cours de journée, indique l'IRM dimanche.

La journée débutera avec des éclaircies, sauf en Ardenne et en Lorraine Belge où la grisaille sera parfois tenace une grande partie de la journée. Dans le courant de l'après­ midi, la nébulosité augmentera progressivement depuis l'ouest et une zone de pluie gagnera le pays par l'ouest et le sud­ ouest. Dans le nord­ est et l'est, le temps pourra encore rester sec jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud­ est. (Belga)