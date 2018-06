Météo - Un temps sec mais nuageux

(Belga) Le temps sera généralement sec ce dimanche, avec un ciel partiellement couvert. Une ondée locale ne sera pas à exclure, selon les prévisions de l'IRM. En fin d'après-midi, des nappes de brume et des nuages bas atteindront le littoral. Les maxima varieront entre 19 degrés à la Côte et 25 degrés en Campine. Le vent sera faible ou variable et soufflera de secteur sud-ouest, puis nord à nord-est dans l'après-midi.

Dimanche soir et pendant la nuit, de l'air humide enveloppera le territoire à partir de la mer du Nord. Le temps deviendra nuageux et brumeux, accompagné par des bancs de brouillard. Sur l'extrême sud du pays, le ciel pourrait rester peu nuageux toute la nuit. Les valeurs minimales seront comprises entre 11 et 15 degrés, sous un vent généralement faible de secteur nord à nord-est. Lundi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera généralement sec et ensoleillé. Le thermomètre affichera de 22 à 26 degrés à l'intérieur des terres. A la mer, le mercure ne dépassera pas 18 degrés.