Prévisions météo pour la semaine: encore un peu de nuages aujourd'hui ET PUIS BOUM!

Ce lundi débutera sous un ciel partiellement voilé, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Au fil de la journée, les nuages se formeront dans l'intérieur des terres et quelques gouttes de pluie seront possibles, principalement sur l'est du pays. Le soleil devrait se montrer assez généreux sur la zone côtière. En fin d'après-midi et en soirée, les nuages vont se dissiper. Les maxima varieront entre 16 degrés en Haute-Ardenne et 23 degrés sur l'ouest et le centre du pays, sous un vent du nord. La nuit prochaine, le ciel se dégagera dans la plupart des régions et les températures redescendront entre 4 et 9 degrés.

Mardi, le temps sera ensoleillé avec quelques voiles nuageux d'altitude. Les maxima oscilleront de 19 à 25 degrés. Quant au vent, il sera faible à modéré de secteur nord à nord­ est.

Mercredi, le temps restera sec. Le ciel sera assez ensoleillé avec parfois quelques nuages un peu plus nombreux en cours de journée. Maxima de 18 degrés en bord de mer à 24 ou 25 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de nord, le long du littoral modéré à parfois assez fort de nord à nord-est.

Jeudi, le soleil se montrera très généreux mais les températures accuseront un léger fléchissement par rapport à la veille, avec des maxima de 18 degrés le long du littoral et dans les Hautes Fagnes à 23 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de nord-est. Le long du littoral, il deviendra l'après-midi modéré à assez fort de nord à nord-est.

Vendredi, le ciel restera bien ensoleillé avec éventuellement quelques voiles de nuages élevés. Les températures repartent à la hausse pour atteindre 21 degrés dans les Hautes Fagnes à localement 26 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est.

Samedi, le ciel reste ensoleillé avec quelques nuages élevés. Les maxima seront proches de 24 ou 25 degrés dans le centre du pays.

Dimanche, nous devrions conserver un temps sec avec de belles périodes ensoleillées et par moments quelques voiles nuageux d'altitude Les maxima seront proches de 25 degrés dans le centre du pays.