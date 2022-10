Météo - Un temps souvent ensoleillé, avec jusqu'à 21 degrés

(Belga) Après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps deviendra souvent ensoleillé mardi matin, malgré des voiles d'altitude parfois plus nombreux. L'après-midi, des champs nuageux de plus basse altitude feront progressivement leur apparition sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 15 degrés en haute Ardenne à 19 ou 21 degrés en basse Belgique. Le vent de secteur sud-ouest sera modéré.

Ce soir, la nébulosité augmentera sur l'ouest et le nord-ouest du pays mais le temps restera sec. Ailleurs, le ciel restera partagé entre éclaircies et champs de nuages élevés. Cette nuit, de larges éclaircies alterneront avec des voiles d'altitude sur l'ensemble des régions. En Ardenne, quelques bancs de nuages bas pourront cependant se former par endroits. Les minima varieront de 6 degrés en Hautes-Fagnes et en Lorraine belge à 12 ou 13 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera modéré, et dans le sud-est du pays parfois faible, de sud-sud-ouest. Mercredi matin, le temps sera assez ensoleillé dans la plupart des régions avec parfois des champs de nuages élevés. Dans l'extrême ouest du pays, les nuages seront déjà plus nombreux. Au fil des heures, ces champs nuageux progresseront lentement vers le centre. Dans l'extrême sud et est du pays, le temps restera assez ensoleillé jusqu'en soirée. Les températures seront douces pour la saison avec des maxima de 16 à 21 degrés. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 km/h. Jeudi et vendredi, il y aura encore pas mal de soleil et des maxima de 14 à 19 degrés. La journée de samedi sera marquée par quelques faibles précipitations temporaires. (Belga)