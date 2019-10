Météo : un temps souvent nuageux, pluvieux et parfois venteux

(Belga) Le temps sera encore très nuageux mardi après-midi avec des périodes de pluie du centre à l'est et un risque d'une averse sur l'ouest. Les maxima oscilleront entre 12 et 16 degrés sous un vent faible ou modéré de sud-ouest, indique l'IRM à la mi-jounrée.

Mardi soir et la nuit suivante, le ciel sera parfois encore très nuageux et quelques pluies seront possibles au littoral et sur l'est du pays. En fin de nuit, de nouvelles pluies atteindront les régions proches de la France. Les minima se situeront entre 6 et 11 degrés sous un vent modéré de secteur sud à sud-ouest. Mercredi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie. Les maxima seront compris entre 11 et 15 degrés sous un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h. La nuit de mercredi à jeudi sera caractérisée par des pluies assez régulières. Les minima oscilleront entre 9 et 13 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-ouest. Jeudi, la perturbation traînera encore sur la Belgique, avec beaucoup de nuages et quelques pluies, plus régulières sur l'est et le sud du pays. Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés. Vendredi, des éclaircies alterneront avec des épisodes plus nuageux pouvant parfois donner lieu à des averses. Les maxima se situeront entre 12 et 16 degrés sous un vent soutenu de sud-ouest, modéré à assez fort dans l'intérieur et parfois fort à la mer. (Belga)