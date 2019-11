Météo - Un temps souvent sec avec des éclaircies et des passages nuageux

(Belga) Une ondée sera possible ce samedi mais le temps sera souvent sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Les maxima varieront autour de 9 degrés dans le centre. Dimanche, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit qu'il fera généralement sec, avec davantage de nuages dans le sud du pays et de larges éclaircies dans le nord. Lundi après- midi et durant la nuit, passage d'une nouvelle zone de pluie, avec davantage de vent.

Ce samedi matin, le temps sera partiellement à très nuageux avec quelques pluies ou averses. En Ardenne, il pourrait y avoir des brumes ou du brouillard. Ensuite, l'IRM s'attend à progressivement davantage d'éclaircies. Il fera souvent sec mais quelques ondées locales ne sont pas exclues. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest, revenant plus tard au secteur sud à sud-est. Ce soir, la nébulosité augmentera sur l'ouest du pays et dans les régions proches de la frontière française avec une possibilité d'un peu de pluie ou d'une petite averse. Ailleurs, le temps restera sec. Sur le nord-est du pays, les éclaircies seront parfois assez larges mais quelques bancs de brouillard givrant pourront alors s'y former. Les températures seront proches de 0 degré en Ardenne ainsi qu'en Campine, et de 4 degrés sur l'extrême ouest du pays. Dimanche, des champs nuageux liés à une perturbation sur la France déborderont sur le sud de la Belgique avec quelques gouttes possibles. Il fera en revanche sec dans le nord, avec de larges éclaircies. Le temps devrait toutefois rester globalement sec, avant de devenir assez ensoleillé partout. Les maxima se situeront entre 6 et 9 ou 10 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est ou de direction variable. (Belga)