Météo - Un temps variable avant le retour du soleil lundi

(Belga) Le ciel sera encore chargé avec quelques pluies ou averses localisées ce dimanche matin. Ensuite, des éclaircies devraient apparaître depuis le nord-ouest. Les maxima varieront de 11 degrés en Hautes-Fagnes à 17 degrés en Lorraine belge, avec des valeurs de 14 à 16 degrés en plaine. Le vent sera d'abord modéré à assez fort, de nord-est, et ensuite généralement modéré de secteur nord à nord-est, selon les prévisions de l'IRM.

Pendant la nuit, le temps sera sec et les éclaircies s'élargiront. En Ardenne, les nuages pourront toutefois être plus tenaces. Progressivement, de la brume et du brouillard risquent de se former par endroits. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés, sous un vent faible de secteur nord-est ou de directions variées. Lundi à l'aube, quelques brumes ou un banc de brouillard isolé sont possibles. En journée, le temps sera sec et ensoleillé, à quelques voiles d'altitude près. Ces derniers deviendront plus nombreux au littoral au fil des heures. Les maxima oscilleront autour des 17 degrés, excepté en Lorraine Belge où l'on peut espérer dépasser la barre des 20 degrés. Le vent sera faible de direction variable, à la mer, faible à parfois modéré d'ouest-sud-ouest. (Belga)