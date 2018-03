Météo - Un temps variable avec quelques averses

(Belga) Lundi matin, une fois les brumes et bancs de brouillard dissipés, on bénéficiera d'éclaircies dans l'ouest et le centre du pays alors que le ciel restera chargé ailleurs, avec même encore quelques pluies en Ardenne. Ensuite, les éclaircies s'étendront aux autres régions, mais l'une ou l'autre averse pourra se développer, indique lundi l'IRM.

Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 à 11 degrés en plaine. A la mer, les températures ne devraient toutefois pas dépasser les 8 degrés. Le vent faible deviendra modéré et virera au secteur nord-ouest. En soirée, de larges éclaircies se développeront dans la plupart des régions et le risque d'une averse persistera temporairement surtout sur l'est. Durant la nuit de lundi à mardi, des champs de nuages, principalement moyens et élevés, envahiront le ciel depuis l'ouest avec l'approche d'une perturbation. Un banc de brouillard local pourra se former. Les minima varieront entre -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et +4 degrés à la mer. (Belga)