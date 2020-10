Météo - Un temps variable dimanche

(Belga) Une zone de pluie et d'averses passera d'ouest en est sur le pays dimanche. Elle sera suivie d'un temps variable avec des éclaircies et des averses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 10 et 15 degrés.

La zone de pluie et d'averses progressera vers le sud-est de la Belgique, dimanche matin, où elle traînera encore une bonne partie de la journée. A l'arrière, des éclaircies se formeront temporairement sur l'ouest puis le centre mais il faudra également composer avec de nouvelles averses, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre à la mer. Les maxima varieront de 10 degrés en Haute Ardenne à 14 ou 15 degrés en plaine. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à parfois encore assez fort. Lundi matin, de nombreux champs de nuages bas sont prévus au sud du sillon Sambre et Meuse, éventuellement à l'origine de faibles précipitations. En cours de journée, le ciel deviendra partout hésitant entre éclaircies et périodes nuageuses. Des averses pouvant s'accompagner d'un coup de tonnerre séviront en mer et pourront toucher le littoral, principalement en soirée et la nuit. Les maxima, de saison, seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré ou temporairement assez fort, au littoral parfois même fort, de sud-ouest à sud-sud-ouest. Les rafales atteindront des valeurs de 50 à 60 km/h. En soirée, le vent s'orientera donc à l'ouest-sud-ouest à la côte.