Météo : un temps variable pour ce début de semaine

(Belga) Le ciel sera changeant ce lundi, alternant les périodes d'éclaircies et les passages nuageux. Des averses se déplaceront de la Côte vers l'intérieur des terres en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera entre 8 et 11 degrés en Ardenne et de 12 à 13 degrés ailleurs, sous un vent modéré à assez fort qui soufflera de secteur sud-ouest, avec des rafales de 50 à localement 60 km/h.

Lundi soir et pendant la nuit, le temps restera inchangé, entre nuages, éclaircies et averses localisées. Des nuages bas pourront se former au sud du sillon Sambre-et-Meuse et y réduire la visibilité. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés, sous un vent modéré de sud­-ouest. Mardi, après une accalmie, une nouvelle perturbation abordera le territoire par l'ouest au cours de l'après­-midi. Les températures ne dépasseront pas 12 degrés dans le centre. Ce temps variable persistera jusqu'à jeudi. (Belga)