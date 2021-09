Météo - Un temps variable pour clore le week-end, davantage d'éclaircies ce lundi

(Belga) Ce dimanche, le temps sera généralement sec avec d'abord des éclaircies par endroits. Ensuite, le ciel sera nuageux avec un risque de quelques gouttes par endroits. Il y aura davantage de périodes ensoleillées sur le sud du pays. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche soir et la nuit prochaine, le temps sera sec avec des passages nuageux sur le nord du pays et de larges éclaircies sur le sud. En cours de nuit, une formation de brume ou de brouillard sera possible. Les minima seront compris entre 4 et 13 degrés. Lundi, après la dissipation de la grisaille matinale, des éclaircies alterneront avec des cumulus. Dès l'aube, le temps sera néanmoins déjà ensoleillé sur les hauteurs et dans le sud du pays. Les maxima varieront entre 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 degrés ailleurs, mais jusqu'à 23 degrés en Gaume. A partir de mardi, de nouvelles précipitations sont attendues. Elles pourraient être abondantes par endroits. Le mercure devrait fluctuer entre 20 et 23 degrés. (Belga)