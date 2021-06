Météo: un temps variable pour terminer l'année scolaire

(Belga) Le temps restera très variable ces prochains jours avant une relative amélioration à partir de jeudi, premier jour des vacances d'été, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Ce dimanche après­-midi et temporairement encore en soirée, une zone d'averses et d'orages parfois intenses traversera le pays depuis la France. Les maximas seront compris entre 23 et 27 degrés. Lundi matin, une première vague d'averses avec un risque d'orage est attendue. Après une accalmie l'après­-midi, une seconde vague, plus marquée, est à craindre en soirée et la nuit suivante. Mardi, une nouvelle journée instable est annoncée avec le développement d'averses, tout de même un peu moins nombreuses et actives que la veille. Des orages ne sont par ailleurs pas exclus. Mercredi, le temps sera à nouveau très variable avec des averses pouvant s'accompagner d'orages. Jeudi, le temps devrait être un peu moins agité que les jours précédents. (Belga)