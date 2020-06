Météo - Un temps variable vendredi avant un week-end plus sec

(Belga) La journée de vendredi débutera d'abord sous le soleil avant que des nuages ne se développent progressivement, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses et un risque de coups de tonnerre seront possibles. Les températures ne dépasseront pas les 17°C en Haute Ardenne et les 22°C dans le centre.

Dans la soirée de vendredi, quelques averses seront encore possible sur le centre et l'est alors que de larges éclaircies se développeront sur l'ouest. Le temps deviendra ensuite plus sec et le ciel sera plutôt dégagé. Samedi, le temps sera partiellement nuageux et quelques averses très localisées seront possibles. Le thermomètre devrait afficher 17°C en Hautes Fagnes et 22°C dans le centre. Dimanche, la nébulosité restera abondante mais le temps sera d'abord sec sur l'ensemble du territoire avant qu'une faible zone de pluie n'atteigne l'ouest du pays en matinée et le centre en soirée. Les températures seront comprises entre 19 et 23°C. La météo lundi sera très semblable à celle du week-end mais dès mardi, le soleil reviendra briller au-dessus du territoire avec des températures à la hausse puisque 27°C sont attendus dans le centre du pays. Le mercure devrait encore grimper puisque la barre des 30°C devrait être franchie en milieu de semaine prochaine.