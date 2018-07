Météo - Un timide retour des nuages ce lundi

(Belga) Le ciel deviendra progressivement plus nuageux à partir du nord mais le temps restera généralement sec ce lundi, selon les prévisions de l'IRM. Une petite averse isolée pourrait toutefois tomber sur l'est du pays. Les maxima atteindront 19 ou 20 degrés en Ardenne, 21 degrés le long du littoral et 25 ou 26 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré de secteur nord.

Durant la nuit, le ciel deviendra généralement nuageux avec la possibilité d'une petite averse isolée en seconde partie de nuit, principalement sur l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 9 et 16 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord, revenant ensuite au nord-ouest. Le long du littoral, il restera modéré de nord.