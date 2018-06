Météo - Un vendredi plus calme avant un week-end ensoleillé

(Belga) La journée de vendredi démarre avec quelques pluies locales, avant un risque d'averse et d'orages isolés dans le centre et l'est du pays durant l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 20 et 24 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Dans l'ouest du pays, une fois la grisaille matinale dissipée, le temps sera sec, avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Vendredi soir, les dernières averses sur l'est du pays quitteront le territoire par les Pays-Bas et l'Allemagne. Le temps sera sec durant la nuit, mais des nuages bas, bancs de brouillard et brumes se formeront en de nombreux endroits. Les minimas se situeront entre 14 et 17 degrés. Samedi, de belles périodes de soleil sont attendues, sous 22 à 29 degrés. Dimanche, la journée débutera sous les nuages bas, remplacés par des éclaircies, puis par des orages en fin de journée. (Belga)